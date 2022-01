Kulturring plant heuer wieder ein Stadtfest in Vöhringen

Plus Beim Kulturring stehen die Zeichen auf Hoffnung. Nach vielen Absagen werden wieder Veranstaltungen geplant. Wie die Planungen für das Stadtfest aussehen.

Die Botschaft von Bertram Schnitzler war deutlich. Der Vorsitzende des Vöhringer Kulturrings hat an die Mitglieder der Vereinsgemeinschaft appelliert, trotz aller Widrigkeiten, die mit der Pandemie Corona einhergehen, nicht in Pessimismus zu versinken. "Wir müssen einfach positiv denken und nach vorn blicken. Es kommen auch wieder andere Zeiten."