Kunde bezahlt in einem Geschäft in Vöhringen mit Falschgeld

Ein unbekannter Mann bezahlt einen Einkauf in Vöhringen mit zwei Zehn-Euro-Scheinen. Erst am Abend stellt sich heraus, dass die Geldscheine nicht echt sind.

Mit zwei gefälschten Zehn-Euro-Scheinen hat ein bislang unbekannter Kunde einen Einkauf in Vöhringen bezahlt. Wie die Polizei mitteilt, fiel erst bei der Zählung der Einnahmen des Lebensmittelgeschäfts am Dienstagabend auf, dass die beiden Geldscheine Blüten waren. Die am Folgetag verständigten Beamten der Polizei Illertissen nahmen die Fälschungen entgegen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. (AZ)