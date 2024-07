Lack an Auto in Vöhringen zerkratzt

An einem blauen Skoda Octavia ist der Lack der rechten Fahrzeugseite am Montagabend zwischen 19.10 und 19.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in Vöhringen.

An zerkratztem Pkw in Vöhringen entstand ein Schaden von 2000 Euro

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2000 Euro und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)