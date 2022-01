Ladendieb lässt Beute in Vöhringer Supermarkt zurück

Ein Mann versuchte Lebensmittel aus einem Supermarkt in Vöhringen zu stehlen. Als er das Geschäft verlassen wollte, stellte sich ihm die Filialleiterin in den Weg.

Ein jüngerer Mann hat am Donnerstagnachmittag versucht, Lebensmittel im Wert von 45 Euro in einem Vöhringer Supermarkt zu stehlen. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat gegen 16 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße. Der Mann packte seine Tasche mit Lebensmitteln voll und wollte das Geschäft - ohne die Ware zu bezahlen - wieder verlassen. Am Ausgang wartete jedoch die Filialleiterin und stellte sich dem jungen Mann in den Weg.

Vergeblich versuchte der Täter, die Frau auf die Seite zu schubsen. Er fiel zu Boden, rappelte sich aber sofort wieder auf und rannte ohne seine Tasche davon. Auf der Flucht verlor er zudem einen Schlappen. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Der unbekannte Mann ist etwa 25 Jahre alt, hat dunkle Hautfarbe, Rastalocken und trug eine schwarze Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer weißen Jeans und Schlappen.

Die Polizeiinspektion Illertissen nimmt Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)