Ladendiebe auf der Flucht: Zeugen werden stutzig und helfen

Zwei junge Männer wollten sich nach einem Ladendiebstahl aus dem Staub machen. Doch ihr seltsames Verhalten zog die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich.

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei einen Tatverdächtigen für einen Ladendiebstahl in Vöhringen ermitteln können. Laut Bericht hielten sich am Samstag zwei junge Männer in einem Supermarkt in der Memminger Straße auf. Einer nahm mehrere Packungen Tabak aus dem Regal und verließ mit dem Begleiter schnellen Schrittes das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Verkäufer folgte den beiden, konnte sie allerdings nicht mehr einholen.

Ein Passant wunderte sich über das merkwürdige Verhalten der Männer, von denen jeder mehrere Tabaktüten in der Hand trug. Er erkannte einen von ihnen wieder, da er mit ihm die Schule besucht hatte. Der Zeuge konnte der Polizei den Namen und die Anschrift des ehemaligen Schulkameraden nennen. Auch ein weiterer Zeuge wurde auf die seltsame Situation aufmerksam und knipste Fotos von den Flüchtenden.

Auf Anordnung des zuständigen Staatsanwaltes wurde die Wohnung des zwischenzeitlich bekannten Mannes durchsucht, die Beute war allerdings nicht mehr auffindbar. Der amtsbekannte 18-Jährige stritt eine Tatbeteiligung ab. Eine Videoaufnahme der Täter im Supermarkt wird noch ausgewertet. Dem 18-Jährigen droht eine Strafanzeige wegen Diebstahls - auch seinen Begleiter, sollte dieser ermittelt werden. (AZ)