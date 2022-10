Vöhringen

Daniel Fürst kandidiert bei der Landtagswahl 2023 erneut für die SPD

Der Neu-Ulmer Daniel Fürst geht bei der Landtagswahl 2023 als Direktkandidat für die Kreis-SPD ins Rennen, Maren Bachmann aus Senden tritt bei der Bezirkstagswahl an.

Plus Schon bei der Landtagswahl 2018 trat Daniel Fürst für die SPD im Stimmkreis Neu-Ulm an. Er schildert, wie er diesmal ein besseres Ergebnis erzielen möchte.

Er versucht es wieder und stellt sich auf einen anstrengenden Wahlkampf ein: Für die Landtagswahl 2023 schickt die SPD im Stimmkreis Neu-Ulm erneut Daniel Fürst ins Rennen. Bereits 2018 hatte der Neu-Ulmer kandidiert, kam allerdings nicht zum Zug. Generell gab es damals bei den Genossinnen und Genossen am Wahlabend lange Gesichter: Die SPD wurde nur fünf stärkste Kraft im Freistaat, im Stimmkreis kam sie auf 10,1 Prozent. "Wir wollen ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als bei der letzten Landtagswahl", sagte Fürst am Donnerstagabend in Vöhringen.

