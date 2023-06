Lasershow und Mittelalter bereichern das Sportpark-Sommerfest

Das Sportpark-Sommerfest und das Kinderfest standen heuer in Vöhringen im Zeichen des Stadtjubiläums. Auch der Bürgermeister durfte sich sportlich betätigen.

Spiel, Spaß und eine beeindruckende Lasershow: Anlässlich des Stadtjubiläums bot das Sportpark-Sommerfest des SC Vöhringen seinen Besucherinnen und Besuchern am Wochenende einen außergewöhnlichen Höhepunkt. Die Lasershow am Samstagabend kam sehr gut an. Schon bei der Eröffnung der beliebten Veranstaltung und des Kinderfestes am Freitag im Sportpark war viel los: Bürgermeister Michael Neher begrüßte im Beisein von Silvia Koch, der Vorsitzenden des SCV, und Armin Brugger, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen, rund 580 Schülerinnen und Schüler.

20 Bilder Spiel, Spaß und eine Lasershow in Vöhringen Foto: Thomas Kempf

Zahlreiche Lehrkräfte, Eltern sowie Helferinnen und Helfern beteiligten sich an den Spielen und Aktivitäten. Passend zum Stadtjubiläum wirkte das Mitmachtheater Spontanello am Programm mit. Dazu gehörte die Vorstellung des Schandmauls und dessen Bedeutung im Mittelalter. Auch der Bürgermeister durfte sich – noch im Schandmaul steckend – mit Kniebeugen sportlich betätigen.