Lastwagen rauscht in Böschung: Straße nach Unfall gesperrt

Plus Ein Fahrer hat bei Illerberg-Thal die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Während der Bergung blieb die Straße für Autofahrer gesperrt.

Die Straße zwischen der Autobahneinfahrt Vöhringen und dem Kreisverkehr an der Rue de Vizille ist am Mittwochnachmittag für längere Zeit gesperrt worden. Grund war ein Unfall, der sich gegen 14 Uhr gegenüber der Einmündung der Riedhofstraße ereignet hatte. Ein mit 40 Tonnen Kies vollbeladener Lastwagen kam dort von der Straße ab.