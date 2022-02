Lastwagenfahrer rutscht auf glatter Straße in Leitplanken

Der Anstieg der Kreisstraße NU 14 Richtung Autobahn war am Dienstagmorgen für einen Lastwagenfahrer nicht zu bewältigen. Die Straße war kurzzeitig gesperrt.

Am frühen Dienstagmorgen hat ein 31-Jähriger versucht, mit seinem Sattelzug die Steigung der Kreisstraße NU 14 bei Vöhringen in Richtung Autobahn zu befahren. Trotz Winterbereifung drehten am Anstieg die Räder auf der winterglatten Fahrbahn durch und der Mann rutschte mit seinem Fahrzeug nach links in die Leitplanken. Das teilt die Polizei mit.

Dort kam er nicht weiter vorwärts. Die Polizei Illertissen musste die Gefahrenstelle absichern und sperrte die Kreisstraße kurzzeitig. Der 31-Jährige verständigte seinen Chef, welcher mit Schneeketten zu der Örtlichkeit kam. So konnte der Sattelzug den Anstieg bewältigen und die Fahrt fortsetzen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist bei dem Vorfall kein Sachschaden entstanden. (AZ)