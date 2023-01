Lastwagenfahrer verursacht Unfall: Test zeigt mehr als 1,5 Promille an

Ein Lastwagen touchiert in Vöhringen einen Sattelzug. Der Unfallverursacher behauptet, erst später hochprozentigen Alkohol konsumiert zu haben.

Beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Illerzeller Straße in Vöhringen hat ein Lastwagenfahrer einen Unfall verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass der 38-Jährige betrunken war. Der Mann selbst behauptet, erst nach dem Unfall hochprozentigen Alkohol getrunken zu haben.

Am späten Donnerstagabend, so teilt die Polizei mit, touchierte der 38-Jährige mit seinem Lkw einen abgestellten Sattelzug und verursachte so einen Schaden, der auf 1000 Euro geschätzt wird. Ein anderer Lkw-Fahrer hörte den Unfall und ging zu der Sattelzugmaschine, um mit deren Fahrer zu sprechen. Dieser hatte bereits geschlafen und von dem Zusammenstoß zunächst nichts bemerkt. Weil sich der Unfallverursacher wenig kooperativ verhielt, verständigte der andere Fahrer die Polizei.

Ein Gutachten wird klären, ob die Aussage des Mannes der Wahrheit entspricht

Als die Beamten eintrafen, war der 38-Jährige zunächst verschwunden. Laut Polizeibericht saß er allerdings wenig später wieder in seinem Lkw. Die Polizisten kontrollierten den Mann und nahmen dabei Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,5 Promille an. Der 38-Jährige sagte, er habe erst nach dem Unfall hochprozentigen Alkohol konsumiert. Ob es sich dabei um eine Schutzbehauptung handelt, wird ein Gutachten klären. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)