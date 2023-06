Vöhringen

Lebensphilosophie einer 90-Jährigen: Immer nach vorne schauen!

Plus Maria Habisreitinger hat in Vöhringen ihren 90. Geburtstag gefeiert. Sie blickt zurück auf schwierige Zeiten der Familie - und bleibt immer optimistisch.

Von Ursula Katharina Balken

Um ihre Lebensphilosophie kann man sie beneiden. Nicht zurückschauen, nach vorn blicken! Hinter Erlebtem, auch wenn es noch so schmerzhaft war, muss man einen Schnitt machen können, sagt sie, was aber ein liebevolles Erinnern nicht ausschließt. Maria Habisreitinger hat Sinn für Humor und rät jedem: "Den darf man nicht verlieren." Humor mache manches leichter im Leben. Am Montag hat die Vöhringerin ihren 90. Geburtstag gefeiert.

Geboren wurde sie im Egerland, kam als Vertriebene mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern nach Vöhringen. So schrecklich auch der Verlust der Heimat war, so war es ein Trost für sie, dass sie in der Gemeinde gut aufgenommen wurde. "Wir mussten betteln gehen, um was zu essen zu haben. Und wir bekamen immer etwas", erzählt sie. Einmal gab es Mehl und die Bauersleut' legten Eier hinein, die waren weich gepolstert und gingen nicht kaputt.

