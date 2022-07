LED-Beleuchtung am Motorrad gefällt der Polizei nicht

Ein Motorradfahrer hat an seiner Maschine rundum blau leuchtende Streifen angebracht. Warum die Polizeibeamten das nicht gut finden.

Mit seiner LED-Beleuchtung am Fahrzeug ist ein Motorradfahrer am Samstagvormittag in Vöhringen der Polizei aufgefallen. An dem Motorrad waren rundherum blau leuchtende LED-Streifen angebracht, die auch während der Fahrt eingeschaltet waren und leuchteten.

Bei der polizeilichen Verkehrskontrolle konnte der Fahrer keine Betriebserlaubnis für die angebrachte Beleuchtung vorweisen. Laut den Polizisten war durch die Beleuchtung das Signalbild des Fahrzeugs deutlich beeinträchtigt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige bezüglich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. (AZ)