Lkw rammt Lkw beim Parken und fährt nach Unfall davon

Beim Einparken stößt ein Lkw in Vöhringen gegen einen Lastwagen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer hat am Mittwoch beim Parken einen anderen Lastwagen beschädigt. Die Polizei ermittelt nach dem Fahrer oder der Fahrerin und sucht nach Zeugen. Nach Polizeiangaben parkte ein 54-Jähriger seinen Lastwagen am Mittwoch auf dem Lkw-Parkplatz in Vöhringen an der Alten Ziegelei. Der Fahrer verließ seine Kabine und entfernte sich von seinem Fahrzeug. Als er 45 Minuten später wieder zurückkam, stellte er an der linken Seite seines Lkw einen Schaden fest.

Die Polizei geht anhand der Beschädigung davon aus, dass der Verursacher ebenfalls ein Lkw war, der neben dem Lkw eingeparkt und diesen dabei beschädigt hatte. Trotz offensichtlicher Beschädigung kümmerte sich der Fahrer oder die Fahrerin um nichts Weiteres und fuhr einfach davon. Am Lkw entstand ein Schaden von 4000 Euro. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Dienststelle zu melden. (AZ)