Vöhringen

vor 41 Min.

Lüftungsanlagen für Schulen: Das ist der Stand in Vöhringen

Plus In den Vöhringer Schulen sollen in den Sommerferien Lüftungsanlagen installiert werden. Ein Laupheimer Ingenieursbüro übernimmt die Planungen.

Von Franziska Wolfinger

Wie kann man Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte vor dem Coronavirus schützen? Das Thema Luftfilter-Anlagen hat im vergangenen Jahr sämtliche Kommunen beschäftigt. Der Vöhringer Bauausschuss hat nun eine aus Sicht vieler Eltern längst überfällige Entscheidung getroffen und ein Ingenieursbüro mit der Planung von Belüftungsanlagen für die Schulen der Stadt beauftragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen