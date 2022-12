Männer wohlen E-Bike in Vöhringen stehlen und werden dabei beobachtet

Im Hof eines Mehrfamilienhauses in Vöhringen bemerkt ein Zeuge zwei Männer, die ein hochwertiges Fahrrad bei sich haben. Die Unbekannten flüchten daraufhin.

Ein Zeuge hat am Dienstagabend im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Breitengasse in Vöhringen zwei Männer beobachtet, die ein E-Bike bei sich hatten. Als die Unbekannten das bemerkten, stiegen sie nach Polizeiangaben in ein Auto der Marke Audi mit ausländischer Zulassung ein und fuhren in Richtung Zeppelinstraße davon.

Das hochwertige Fahrrad und einen Bolzenschneider ließen sie an der Örtlichkeit zurück. Das Rad ordneten die Beamten mittlerweile einem Diebstahl in der Memminger Straße zu. Der Besitzer hatte es dort mit zwei Schlössern gesichert, ebenfalls in einem Hof abgestellt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)