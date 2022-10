Männergesangverein unterhält mit "Frauen sind anders" in Vöhringen

Plus Das Konzert des Männergesangvereins Illerberg-Thal wird im Vöhringer Kulturzentrum zu einem kurzweiligen Abend. Ensembles und Solisten bereichern das Programm.

Männerchöre sind out. Das sagt die Fachwelt. Aber stimmt es wirklich? Mit einem nur auf Heimat orientierten Repertoire kann man beim Publikum sicher nicht mehr landen. Auf der Beliebtheitsskala ganz oben stehen rhythmusbetonte Songs, die leicht ins Ohr gehen. Seit knapp 20 Jahren leitet Hannelore Lux den Männergesangverein Illerberg-Thal, und man hört förmlich den frischen Wind rauschen, wenn "Amigos para siempre" von Andrew Lloyd-Webber schwungvoll erklingt.