Mann am Hettstedter Platz geschlagen und bedroht: Polizei sucht Waffe

Ein 44-Jähriger ruft die Polizei und gibt an, dass er geschlagen und bedroht worden sei. Noch ist unklar, ob der mutmaßliche Täter aus Notwehr gehandelt hat.

Großes Polizeiaufgebot am frühen Donnerstagstagabend in Vöhringen: Auslöser des Einsatzes waren die Angaben eines 44-Jährigen, der die Polizei rief, weil er am Hettstedter Platz von drei jungen Männern geschlagen, beleidigt und bedroht worden sein soll. Dem Polizeibericht zufolge teilte der Mann über den Notruf mit, dass ihm ein anderer Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Der Täter sei in Begleitung von zwei weiteren Männern gewesen, die den 44-Jährigen auch beleidigt hätten.

Während sich zwei Streifenwagen bereits auf dem Weg zu dem 44-Jährigen befanden, berichtete er in einem weiteren Notruf, dass einer aus der Dreiergruppe ihn mit einer Pistole bedroht habe. Vor Ort gab der alkoholisierte Anrufer an, dass sein Gegenüber zudem einen Teleskopschlagstock in der Hand gehalten habe. Die drei Männer seien nach der Tat in ein Anwesen in der Wannengasse gerannt.

Die Polizei findet keine Pistole, dafür eine große Zange

Einsatzkräfte der Polizei Illertissen, Weißenhorn und Neu-Ulm umstellten das betreffende Haus und sperrten die Wannengasse für Fahrzeug- und Personenverkehr. Kurze Zeit später näherte sich die Dreiergruppe fußläufig, heißt es in der Polizeimeldung. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten die drei Männer anschließend, fanden dabei jedoch keinerlei Waffen.

Der 18-jährige Beschuldigte, der laut Zeugenangaben die Waffen verwendet haben soll, stritt dies ab. Auch in seinem Wohnhaus fand die Polizei keine Waffe auf. Ein weiterer 18-Jähriger aus der Dreiergruppe räumte ein, dem Geschädigten einmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Er gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben, da der 44-Jährige die Männer zuvor mit einer großen Zange bedroht haben soll. Diese konnte die Polizei sicherstellen.

Gegen drei der Beteiligten wird nun ermittelt

Drei Kinder bestätigten gegenüber der Polizei, dass der 44-Jährige mit einer Pistole und einem Teleskopschlagstock bedroht wurde. Gegen den einen 18-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung, gegen den anderen 18-Jährigen wegen Bedrohung, Beleidigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Inwieweit der 44-Jährige die drei Männer seinerseits bedroht hat, muss im Laufe der folgenden Ermittlungen geklärt werden. Die Beamten sprachen allen Beteiligten einen Platzverweis aus. (AZ)