Mann bremst zu spät und fährt auf anderes Auto auf

An einem Kreisverkehr bei Vöhringen stockt der Verkehr. Ein junger Autofahrer bemerkt das nicht rechtzeitig und verursacht einen Zusammenstoß.

Glücklicherweise keine Verletzten, aber ein Sachschaden von 3300 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagnachmittag bei Vöhringen ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr, so teilt die Polizei mit, fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße NU 14, von der Anschlussstelle der A7 kommend, in Richtung Vöhringen. Kurz vor dem Kreisverkehr stockte der Verkehr. Dies erkannte der Mann zu spät und fuhr mit dem Auto hinten auf den Wagen einer 65 Jahre alten Frau auf. (AZ)