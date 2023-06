Mann fährt bekifft und mit ungültigem Führerschein Auto

Bei der Kontrolle eines Autofahrers in Vöhringen kommt den Polizisten der Geruch von Marihuana entgegen. Bei einem Mitfahrer finden die Beamten auch Drogen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag in Vöhringen einen 32-Jährigen erwischt, der bekifft am Steuer seines Autos saß. Der Mann konnte auch keinen gültigen Führerschein vorlegen. Den Beamten stieg bei der Überprüfung des Fahrers laut Polizeibericht Marihuanageruch aus dem Wageninneren in die Nase. Der 32-Jährige räumte daraufhin den Konsum von Cannabis ein. Er musste mit zur Blutentnahme.

Der junge Mann hat keinen gültigen Führerschein

Außerdem erwartet den Mann eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach Polizeiangaben konnte er lediglich einen abgelaufenen, ausländischen Führerschein vorzeigen. In dem Auto saßen auch zwei Mitfahrer. Die Beamten fanden bei einem der beiden, einem 33-Jährigen, eine geringe Menge Marihuana und stellten das Rauschgift sicher. Auch diesen Mann erwartet deshalb ein Strafverfahren. (AZ)