Mann löst ohne Anlass Feueralarm in Vöhringer Firma aus

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein Arbeiter in Vöhringen den Notruf missbraucht hat. Der Mann nannte eine seltsame Begründung für seine Tat.

Dieser Fehlalarm könnte unangenehme Folgen für einen 44 Jahre alten Arbeiter haben: Am Dienstagmorgen löste in einer Firma in der Werner-von-Siemens-Straße die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort stellte sich der Vorfall für die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen sowie die Polizei Illertissen schnell als Fehlalarm heraus. Wie die Polizei mitteilt, konnte allerdings festgestellt werden, dass ein Feuermelder händisch betätigt worden war. Die Verglasung war eingeschlagen. Als Verantwortlicher konnte ein 44-jähriger Arbeiter ermittelt werden.

Er habe dringend auf die Toilette müssen, sagte der Mann

Der Mann ließ dem Polizeibericht zufolge über einen Dolmetscher mitteilen, er habe dringend auf die Toilette gehen müssen und nicht gewusst, was er mit der Betätigung des Alarmknopfes auslösen würde. "Auch weil die Rechtfertigung des Mannes nicht unbedingt nachvollziehbar erscheint", so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, "wird der Vorfall an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung eines Missbrauchs von Notrufen weitergeleitet". (AZ)