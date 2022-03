Mann mit knapp zwei Promille in Vöhringen aufgehalten

Ein 30-Jähriger fuhr Montagnacht betrunken durch Vöhringen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Montag kurz nach Mitternacht betrunken in Vöhringen aufgehalten worden. Laut Polizeibericht führten Beamte der Grenzpolizei Lindau eine Verkehrskontrolle in der Riedhofstraße durch. Da der Fahrer nach Alkohol roch, zogen sie eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen hinzu. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (AZ)