Mann mit mehr als zwei Promille stürzt vom Fahrrad

Als der 53-Jährige absteigen will, fällt er von seinem Rad. Er wird mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer hat sich in Vöhringen beim Absteigen vom Rad verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Dienststelle in Illertissen am späten Montagabend ein verletzter Fahrradfahrer im Bereich des Margaretenweges mitgeteilt. Der 53-Jährige wollte dort laut Polizei von seinem Fahrrad absteigen, um zu Fuß weiterzugehen. Dabei verlor er das Gleichgewicht, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Grund für den Sturz war für die Einsatzkräfte vor Ort nach eigener Aussage schnell ersichtlich. Der 53-Jährige war stark betrunken. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Den 53-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)