Mann ohrfeigt Frau in Vöhringen, sie schlägt zurück

Ein 66-Jähriger und eine 31-Jährige geraten wegen einer Verkehrssituation in Vöhringen in Streit. Beide drohen sich gegenseitig – und werden handgreiflich.

Ein zunächst verbaler Streit hat in Vöhringen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau geführt. Der 66-Jährige ohrfeigte die 31-Jährige. Die ließ sich das aber nicht gefallen und verpasste dem Mann ebenfalls eine Backpfeife.

Beide erhalten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung

Nach Angaben der Polizei war die 31-Jährige am Dienstagnachmittag trotz Verbots mit ihrem Auto durch die eigentliche Ausfahrt auf einen Supermarktparkplatz an der Memminger Straße gefahren. Der 66-Jährige stellte sie deshalb zur Rede. Dann eskalierte der Streit: Der Mann drohte der Frau zunächst eine Ohrfeige an. Die Frau erwiderte, dass sie in diesem Fall ebenfalls eine Backpfeife austeilen werde. Schließlich handelte der 66-Jährige auch wie angekündigt, die 31-Jährige hielt ebenfalls ihr Wort und gab dem Mann die angedrohte Backpfeife zurück. Der 66-Jährige ging daraufhin sogar zu Boden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden die beiden lediglich leicht verletzt. Der verständigte Rettungsdienst erkannte jedenfalls keine Notwendigkeit, sie zu behandeln. Sowohl der Mann als auch die Frau erhalten nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (AZ)