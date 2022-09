Mann schläft auf dem Radweg mit einer nicht erlaubten Waffe am Gürtel

Der Mann lag nicht ansprechbar auf einem Geh- und Radweg. Er legte wohl auf dem Nachhauseweg eine Pause ein – mit einer in der Öffentlichkeit nicht erlaubten Waffe.

Ein betrunkener Mann hat sich auf dem Geh- und Radweg entlang der Staatsstraße 2031 in Vöhringen ein Päuschen gegönnt. Bei der Polizei in Illertissen war am späten Mittwochabend eine entsprechende Mitteilung eingegangen, wonach der Mann dort nicht ansprechbar liegen würde.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den 41-Jährigen dort schlafend vor. Er soll deutlich alkoholisiert gewesen sein und auf dem Nachhauseweg eine Pause eingelegt haben. Die Polizisten stellten bei dem Mann einen Teleskopschlagstock in einem Holster an seinem Gürtel fest. Dieser Schlagstock fällt unter das Waffengesetz und darf ohne berechtigtes Interesse nicht in der Öffentlichkeit geführt werden.

Die Beamten stellten die Waffe sicher. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Er durfte anschließend seinen Nachhauseweg fortführen. (AZ)