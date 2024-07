Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss greift Anwohner und Polizisten an

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr eskalierte in Vöhringen ein Streit zwischen einem 33-jährigen Mann und Familienmitgliedern. Der stark alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann griff im Laufe der Streitigkeiten einen 40-jährigen Anwohner an, der die Situation schlichten wollte. Zwei weitere Personen wollten beruhigend eingreifen, wurden aber von dem Aggressor ebenfalls angegriffen und leicht verletzt.

Nach dem Eintreffen mehrerer Polizeistreifen beleidigte der Mann die Polizeibeamten und zeigte sich weiterhin aggressiv. Er widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und die Polizeibeamten fixierten ihn, um weitere körperliche Angriffe zu verhindern. Letztlich kam der 33-Jährige mit dem Rettungsdienst in eine Fachklinik. Die Polizei Illertissen ermittelt nun gegen den Mann wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und mehrerer Körperverletzungsdelikte. (AZ)