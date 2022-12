Mann verstößt gegen Fahrverbot und wird bei Kontrolle erwischt

Ein Autofahrer versäumt es, seinen Führerschein in amtliche Verwahrung zu geben und setzt sich ans Steuer. In Vöhringen untersagen Polizisten die Weiterfahrt.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Vöhringen haben Polizisten am späten Montagabend einem Autofahrer den Führerschein abgenommen, der gar nicht hätte fahren dürfen. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen in der Illerzeller Straße stellte sich dem Polizeibericht zufolge heraus, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand.

Er hätte bereits Ende Mai seinen Führerschein in amtliche Verwahrung geben müssen. Da der 34-Jährige dies versäumt hatte, behielten die Polizisten seinen Führerschein an Ort und Stelle ein und eröffneten ein Strafverfahren. Der Mann durfte auch nicht mehr weiterfahren. (AZ)