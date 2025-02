Mann will Tankrechnung mit Falschgeld bezahlen

Am Freitagvormittag versuchte ein 54-jähriger Mann aus Weißenhorn in einer Tankstelle in Vöhringen mit Falschgeld zu bezahlen. Die Mitarbeiter der Tankstelle verständigten sofort die Polizei.

Die Beamten setzen den 54-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten mehrere gefälschte, aber auch echte Geldscheine entdeckt werden. Gegen den Täter wird nun weiter strafrechtlich ermittelt. (AZ)