Vöhringen

vor 7 Min.

Die Grundschule Nord soll mehr Plätze für die Mittagsbetreuung kommen

An der Grundschule Nord in Vöhringen wird die Nachmittagsbetreuung ausgebaut.

Plus An der Grundschule Nord reichen die Plätze für Mittagsbetreuung aktuell kaum aus. Der Vöhringer Stadtrat diskutiert, wie dieses Angebot ausgebaut werden soll.

Von Franziska Wolfinger

Schule, die mittags um halb eins endet? Für viele Familien ist das kein zeitgemäßes Modell mehr. Das zeigt eine Umfrage unter den Eltern an der Grundschule Nord in Vöhringen: Nur gut ein Drittel gab dabei an, gar keine Nachmittagsbetreuung für ihre Kinder zu benötigen. Dass das aktuelle Betreuungsangebot der Grundschule Nord nicht ausreicht, war zuvor schon klar. Herausfinden wollten Schulleitung und Stadtrat, welches Angebot sich die Eltern konkret wünschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen