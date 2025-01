Mehr Wohnungen und neue Gewerbegebiete in Vöhringen

Der traditionelle Neujahrsempfang von Stadt und Pfarrgemeinde Vöhringen feierte eine Premiere. Das Interesse an der Veranstaltung, die bisher immer im Josef-Cardijn-Haus stattgefunden hat, war in den vergangenen Jahren so groß geworden, dass ein Umzug in größere Räumlichkeiten angezeigt war. So war der Saal im Wolfgang-Eychmüller-Haus festlich herausgeputzt, die Gäste ließen sich nicht lange bitten und Bürgermeister Michael Neher sprach über die wirtschaftlichen und städtebaulichen Aussichten der Stadt.

