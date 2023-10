Mehrere Autos werden in Vöhringen zerkratzt

Die Polizei berichtet von mehreren beschädigten Autos in Vöhringen. Der Schaden: tausende Euro.

Mehrere geparkte Autos sind in der Nacht zum Dienstag in Vöhringen zerkratzt worden. Dem Schadensbild nach zu urteilen, nutzten die Unbekannten vermutlich einen Schlüssel. Sie machten sich zwischen 19.30 am Montagabend und 15 Uhr am nächsten Tag an den Fahrzeugen zu schaffen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. (AZ)