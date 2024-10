Mehrere Verletzte nach Reizgas-Einsatz bei eskaliertem Nachbarschaftsstreit

Am Mittwochnachmittag ist in Vöhringen ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, begann der Konflikt zwischen einer 58-Jährigen und ihrer Nachbarin mit einem verbalen Streit, als die Zeugin mit ihrem Auto wegfahren wollte. Die 29-jährige Nachbarin stellte sich nach Angaben der Beamten absichtlich vor das Fahrzeug, um die Abfahrt zu blockieren. Nachdem es der Fahrerin schließlich gelungen war, loszufahren, sei der Ehemann der 29-Jährigen hinter dem Auto hergelaufen und soll die Fahrertür geöffnet haben. Laut Polizeibericht sprühte die 58-Jährige ihm daraufhin unvermittelt Reizgas ins Gesicht. In der Folge kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen, bei der der Mann erneut mit Reizgas besprüht wurde. Hierbei seien alle Personen leicht verletzt worden.

Eine medizinische Versorgung war laut Polizei nicht erforderlich. Die Beamten konnten den Streit beenden und leiteten gegen alle Beteiligten Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung ein. Das grundsätzlich erlaubte Reizgas-Spray stellten sie als Tatmittel sicher. (AZ)