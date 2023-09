Besprüht, zerschnitten, zerstört: Wahlplakate bleiben nicht lange unbeschadet

Vor der Landtags- und Bezirkswahl am 8. Oktober werben Parteien wieder für sich. Das gefällt nicht jedem. In Boos und Illerberg werden Plakate beschädigt.

Sie sind das sichtbare Zeichen dafür, dass die Wahlen bevorstehen: Wahlplakate säumen jetzt die Straßen und Wege in den Städten und Gemeinden der Region, die Parteien und Gruppierungen werben darauf für ihre Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl und Bezirkswahl in Bayern, die am 8. Oktober stattfindet. Doch wo plakatiert wird, ist auch der Vandalismus nicht weit. Die Polizei hat in der Region Fälle von zerstörten Wahlplakaten registriert. Ein Mann wurde auf frischer Tat ertappt.

Die Polizeiinspektion Memmingen nahm am Wochenende zwei Anzeigen wegen beschädigter Wahlplakate in Boos und in Memmingen auf. Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag im gesamten Ortsbereich von Boos mehrere Wahlplakate mittels eines scharfen Gegenstandes zerschnitten. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Sonntag im Hindenburgring in Memmingen. Gegen 23.40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein 69-jähriger Mann ein Wahlplakat besprühte. Eine Polizeistreife entdeckte den Mann kurze Zeit später und ermittelte, dass er insgesamt zehn Wahlplakate beschädigt hatte. Im ersten Fall bittet die Polizei Memmingen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welche in Boos von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden.

Beschädigte Wahlwerbung: In Illerberg waren wohl mehrere Täter am Werk

Auch in Illerberg haben Unbekannte ein Wahlplakat mutwillig beschädigt: In der Nacht zum Sonntag rissen die Täter ein frei stehendes Wahlplakat im Bereich der Heerstraße aus der Verankerung und ließen es auf dem dortigen Rad- und Fußweg zurück. Aufgrund der Größe und des Gewichts der beschädigten Wahlwerbung geht die Polizei von mehreren Tätern aus, da ein erheblicher Kraftaufwand erforderlich gewesen sein muss. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0.

In der Regel wird die Zerstörung der Plakate als Sachbeschädigung verfolgt. Werden sie mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert wie kürzlich in Neu-Ulm, kommt ein zusätzliches Ermittlungsverfahren dazu. Wie und wo die Parteien im Wahlkampf für sich werben dürfen, ist übrigens genau geregelt. Sechs Wochen vor der Wahl dürfen die Helferinnen und Helfer mit dem Aufhängen der Plakate beginnen. In der Regel gilt dann: Wer zuerst kommt, plakatiert zuerst - die besten Plätze für die Wahlwerbung sind meistens schnell belegt. Dabei dürfen sich die Parteien und Gruppierungen allerdings nicht jeden Platz auswählen, den sie möchten.

Wahlwerbung darf die Verkehrssicherheit nicht einschränken

Den Parteien müssen "angemessene Werbemöglichkeiten" eingeräumt werden, hat das Bayerische Innenministerium festgeschrieben. Dabei dürfen aber die Belange der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs nicht missachtet werden. An den Autobahnen und außerhalb der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen soll demnach von Werbung abgesehen werden. Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen dürfen nicht verdeckt oder in ihrer Wirkung eingeschränkt werden. Die Städte und Gemeinden können aber auch zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds oder eines Natur-, Kunst- oder Kulturdenkmals die Plakatwerbung auf bestimmte Flächen beschränken - zum Beispiel, indem sie für Wahlplakate bestimmte Aufstellflächen bereitstellt.