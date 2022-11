Mit dieser Hilfsaktion zeigt Vöhringen auch 2022 wieder Herz

Auf dem Adventsmarkt können Interessierte Geschenkpaten für "Vöhringen zeigt Herz" werden. Kinder aus ärmeren Familien sollen an Heiligabend nicht leer ausgehen.

Eine Puppe, eine neue Tasche oder vielleicht ein Spielzeugauto - das sind klassische Kinderwünsche zu Weihnachten. Aber sehr oft ist der Geldbeutel von Mama und Papa etwas schmal, sie können diese Wünsche nicht erfüllen. Der Gedanke, dass Kinder nichts unter dem Christbaum finden, ging Kerstin Hander vor einigen Jahren nicht aus dem Kopf. Dann hatte sie eine Idee. Daraus ist die Hilfsaktion "Vöhringen zeigt Herz" entstanden, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr durch einen Besuch auf dem Adventsmarkt unterstützen können.

Um ihre Idee umzusetzen, brauchte Hander damals einen Partner. An ihre Seite trat Jana Laible, die wie Altbürgermeister Karl Janson und der jetzige Bürgermeister Michael Neher von dem Gedanken begeistert war. Die Stadt Vöhringen ist Schirmherr der Aktion, die es mittlerweile seit Jahren gibt.

Kindergartenkinder aus Vöhringen bemalen oder bekleben 200 kleine Herzen

Sie funktioniert so: Jana Laible schreibt im Namen der Stadt sozial schwache Familien an, in den Briefen befindet sich ein leerer Wunschzettel. Auf den können die Kinder das schreiben, was sie sich wünschen. "Es gibt ein Preislimit von 25 Euro", sagt Laible. Die Briefe gehen dann an die Stadt zurück. Was dann kommt, ist mühevolle Kleinarbeit. Mädchen und Buben aus Kindergärten - in diesem Jahr aus der Kita Piepmatz - bemalen oder bekleben 200 kleine Herzen. Die wiederum werden von Laible und Hander mit den geäußerten Wünschen beschriftet und erhalten eine Nummer.

Jetzt braucht es noch Geschenkpatinnen und -paten. Die zu finden ist einfach. Auf dem Adventsmarkt, der am Wochenende in Vöhringen stattfindet, ist auch das Jugendhaus mit einem Stand vertreten. Dort können Interessierte die Herzen abholen. Dann heißt es für den Patinnen und Paten, das Gewünschte zu kaufen. Keinesfalls darf auf dem Päckchen die Nummer vergessen werden, die auch auf dem Herzen geschrieben stand. So müssen die Geschenke im Rathaus abgegeben werden. Das garantiert, dass jedes Kind auch das bekommt, was es auf den Wunschzettel geschrieben hat. Letzter Abgabetermin ist in diesem Jahr Freitag, 16. Dezember. Wo die Übergabe der Weihnachtsgeschenke stattfindet, wird nur den beteiligten Familien mitgeteilt. Den Organisatorinnen ist es ein großes Anliegen, die Privatsphäre zu wahren.

Die Organisatorinnen wurden von Ministerpräsident Markus Söder eingeladen

Seit 2020 werden auch Seniorinnen und Senioren bedacht. Sie bekommen keinen Wunschzettel, die Stadt ist in dem Fall auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Dann werden Schlemmerpakete gepackt, gefüllt mit Leckereien, die wegen des Preises von vielen hochbetagten Personen nicht gekauft werden. Voller Freude berichtet Kerstin Hander, wie gut diese Geschenke von den älteren Menschen angenommen werden. Wer keine Lust zum Einkaufen hat, sich aber trotzdem an der Aktion beteiligen möchte, kann sie mit einer Spenden unterstützen.

Für ihr Engagement in Vöhringen sind Kerstin Hander und Jana Laible im Jahr 2020 mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet worden. Am Mittwoch sind sie zu einem Empfang beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder eingeladen worden, der sich bei Menschen bedankt, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft eingesetzt und gehandelt haben.