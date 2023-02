Mit Musik und Tanz die Tafeln in der Region unterstützen

Das Rotary Hilfswerk Illertissen-Günz veranstaltet einen Benefizabend zugunsten der Tafeln der Region. Die Gäste dürfen sich auf besondere Musiker freuen.

Das tägliche Leben ist teurer geworden, und ein Ende der inflationären Entwicklung ist nicht abzusehen. Ganz deutlich merken das die Mitarbeiter der Tafeln. Bei ihnen ist die Nachfrage nach preiswerten Lebensmitteln deutlich größer geworden. Anlass für das Rotary Hilfswerk Illertissen-Günz, einen Charity-Abend zu veranstalten, der am Freitag, 10. März, 20 Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus stattfindet. Star des Abends ist die Norbert Egger & His City Blues Connection mit der Sängerin Anne Bischow. Beteiligt an dieser Performance sind die Clubs Biberach-Weisser Turm und RC Illertissen Iller-Günz.

Für die Musiker der Band ist es eine Premiere, im Kulturzentrum aufzutreten. Die Band ist bekannt nicht nur für ihre Vielseitigkeit, sondern ihre Musik ist auch tanzbar. Zusammen mit einer Bühnenshow ist ein unterhaltsamer Abend für einen guten Zweck garantiert. Das neue Set-up mit Bläsern und der Sängerin Anne Bischow feierte seine Premiere aus Anlass des 50-jährigen Bühnenjubiläums des Bandleaders Norbert Egger. Das Ensemble spielt nicht nur live erfolgreich, sondern belegt auch mit der neuen Single "A Sunday Kind of Love" seit drei Monaten den ersten Platz, basierend auf den Spotify-Streaming-Zahlen und Bluetime Charts und fährt volles Lob von Fachblättern ein.

Blues-Musiker Norbert Egger spielt im Vöhringer Kulturzentrum

Von der Presse wird Norbert Egger als Urgestein des deutschen Blues gefeiert. Sein Werdegang begann 1968, als er im Radio Aufnahmen von B. B. King und Muddy Waters hörte. Er kaufte sich eine Blues Harp (eine besondere Mundharmonika) und eine Gitarre und war sein eigener Lehrer. Er war Mitbegründer der Band City Blues Connection. In dieser Formation war er auch Leadsänger und Slide-Gitarrist. Er eignete sich die besondere Art des Spiels auf dem Instrument an.

Die Solistin des Benefiz-Konzertes, Anne Bischow, wurde 2020 entdeckt. Egger erkannte ihr Talent, gute Stimme mit breitem Spektrum, sie wurde unter 50 Bewerberinnen ausgewählt. Die City Blues Connection entstand 1979 und ist heute die Rhythm-and-Blus-Big-Band. Karten für den Benefizabend gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

