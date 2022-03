Vöhringen

18:00 Uhr

Mitarbeiter der Goethe-Institute in der Ukraine und Russland wollen durchhalten

Der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, stammt aus Vöhringen. Er hält Kontakt zu seinen Kollegen in der Ukraine und in Russland.

Von Ursula Katharina Balken

Johannes Ebert, Generalsekretär der Goethe-Institute, ist weit in der Welt herumgekommen. Er sah Schönes, aber auch Leid und Elend. Aber was sich im Augenblick in der Ukraine abspielt, wie mit Brachialgewalt ein Land niedergewalzt wird, macht ihn fassungslos. Der gebürtige Vöhringer war jahrelang Leiter des Goethe-Instituts in Kiew - und er blickt auch mit Sorge auf die Situation seiner Kolleginnen und Kollegen in Russland.

