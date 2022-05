Mittelschule Vöhringen führt ein Musical in Anlehnung an Peter Pan auf

Nach monatelangen Vorbereitungen bringt die Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen wieder ein Musical auf die Bühne. Der Schulleiter agiert als Wasserträger.

Zunächst herrscht völlige Dunkelheit im Raum. Plötzlich erhellen Scheinwerfer die Bühne, die punktuell die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler ins rechte Licht rücken. Dazu sind Stimmen aus der Regie mit Anweisungen zu hören. In der Aula der Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen herrscht emsige Betriebsamkeit, es laufen die letzten Proben für das neue Schultheater. Aufgeführt wird ein Musical mit dem Titel „Die verlorenen Kinder“. Dieses ist angelehnt an die Geschichte von Peter Pan, dem Kind, das nie erwachsen werden wollte und dem Peter Maffay ein Lied gewidmet hat. Premiere ist am Donnerstag, 19. Mai, um 18 Uhr.

Die Idee, mit der Fantasiegestalt Peter Pan ein Musical zu formen, stammt von Hanna Pelikan und Saskia Hinze. Mit ihnen hat die Schule zwei versierte Theaterpädagoginnen an der Hand. Sie arbeiten beide am professionellen Theater „Luftschloss“ in Neu-Ulm. 100 Schülerinnen und Schüler aus den 9. und 10. Klassen der Mittelschule wirken bei der Inszenierung mit. Das Mammutprojekt entsteht im Ganztagesprogramm der Schule.

Es hat sogar ein richtiges Casting für das Musical in Vöhringen stattgefunden

Schulleiter Nils Böttcher lobt die gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Arbeitsgemeinschaften – von Rap, Schauspiel, Gesang bis hin zu Akrobatik. In der Vergangenheit gab es bereits bemerkenswerte Inszenierungen wie „Macbeth“ oder „Romeo und Julia“, um nur Beispiele zu nennen, wie junge Leute Shakespeare umsetzen. „Das Engagement der Teilnehmer ist bewundernswert. Man kann nur staunen, wie viel Talente es gibt.“ Auch mache es den Schülerinnen und Schüler sichtlich Freude, ihr Licht auf den Scheffel zu stellen und es so zum Leuchten zu bringen, fügt Böttcher hinzu.

Seit Monaten sei man an der Arbeit, sagt Böttcher. Er beteiligt sich mit einem Song am Programm. Aber er macht sich auch nützlich als Wasserträger im wörtlichen Sinne. Er besorgt nämlich im Supermarkt die Wasserflaschen, die die Akteure dringend bei ihrer Tätigkeit brauchen. Damit die Rollen auch mit den passenden Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt wurden, gab es ein richtiges Casting. Beatrice Mai und Tybalt Landouzy haben die tragenden Rollen. Sie vermeiden beide das Wort „Hauptdarsteller.“ Denn sie fühlen sich als Teil der Gemeinschaft, was der Intention des Schulleiters entspricht: „Gerade das Erfahren von Gemeinsamkeit macht den Wert des Engagements aus“, sagt er.

Die Theaterpädagoginnen loben das Engagement der Jugendlichen

Den Eltern, die sich besorgt zeigten, weil Proben auf Kosten des Unterrichts gehen könnten, macht Böttcher klar, wie „Profil bildend“ diese Theaterarbeit sei. Text gelernt wird zu Hause. Und wer nach den schillernden Kostümen fragt, bekommt den Hinweis auf die schuleigene Kostüm-Arbeitsgemeinschaft.

Saskia Hinze und Hanna Pelikan sagen über das Engagement der Jugendlichen: „Die sind einfach toll.“ Dass die Proben an dem Musical klassenübergreifend stattfinden, sei auch eine wichtige Komponente. Beide Theaterpädagoginnen haben ein glückliches Händchen, die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler so zu führen, damit sie selbst ihre Talente erkennen und sich darüber auch bewusst werden.

Gearbeitet wird nach einem Drehbuch, in dem jedes Detail für jede Szene festgelegt ist. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, aber sie sind wichtig, wenn die Aufführung rund werden soll. Wer bei den Proben dabei war, hat keinen Zweifel daran, dass der Erfolg sicher sein wird.

Termine: Weitere Aufführungen sind am Freitag, 20. Mai, 18 Uhr, und am Samstag, 21. Mai, 11 Uhr.