Mitten im Zentrum von Vöhringen entstehen neue Wohnungen

Trotz winterlicher Witterung wird am Umbau des Hauses Ulmer Straße 11a in Vöhringen gearbeitet. Die oberste Wohnung muss schnell fertig werden, damit das Gebäude von oben dicht ist.

Plus Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist ungebrochen. Ein Bauherr stellt sein laufendes Umbauprojekt in der Ulmer Straße in Vöhringen vor.

Die Ulmer Straße zwischen Pizzeria im Norden und Lepple-Kreisel im Süden könnte man als ein Filetstück von Vöhringen bezeichnen. Dort geht es meist lebhaft zu. Einzelhandelsgeschäfte sind dort zu finden, ein Café mit der Möglichkeit, ein Tässchen Kaffee auch draußen zu genießen, ein Weltladen sowie eine Gaststätte mit Außenbereich an der Ecke Bahnhofstraße und Ulmer Straße, die ein Anziehungspunkt ist für Radfahrerinnen und Radfahrer. Allerdings stehen in dem Areal auch alte Geschäftsräume leer, nachdem die Michaels-Apotheke im Erdgeschoss des Hauses Ulmer Straße 11a geschlossen hatte und in die Sonnen-Apotheke gegenüber integriert wurde. Jetzt herrscht rege Bautätigkeit in diesem Gebäude.

