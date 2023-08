Vöhringen

Modeboutique "Deba Fashion" eröffnet im September in Vöhringen

Plus Nach einer Zwischenlösung in Attenhofen hat Desiree Bathray in Vöhringen neue Räume für ihr Geschäft gefunden. Sie möchte dort die Öffnungszeiten ausweiten.

Von Jens Noll

Der Termin für die Neueröffnung steht bereits fest: Am Samstag, 16. September, wird Desiree Bathray ihre Boutique in Vöhringen eröffnen. Unter der Adresse Bahnhofstraße 7 verkauft sie künftig Mode für Damen, Herren und Kinder. Angefangen hatte sie Ende Februar mit ihrer Boutique "Deba Fashion" im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen. Doch nachdem sich die neue Möglichkeit in Vöhringen aufgetan hatte, machte sie den Laden an der Römerstraße wieder zu.

Attenhofen sei eine Zwischenlösung gewesen, sagt die Mutter von drei Kindern im Gespräch mit unserer Redaktion. Bathray wohnt mit ihrer Familie in Vöhringen und begrüßt es daher sehr, künftig einen deutlich kürzeren Weg zu ihrer Boutique zu haben. "Es ist sehr gut angelaufen in Attenhofen", erzählt sie. Es seien immer mehr Menschen zu ihr gekommen. "Ich habe viele Nachfragen bekommen, auch privat und über Facebook", sagt die 37-Jährige. Die Kundinnen und Kunden, die direkt in Attenhofen wohnen, seien traurig gewesen, als sie angekündigt habe, dass sie den Ort wieder verlassen werde. Aber sie zeigten Bathray zufolge ebenso Verständnis für ihre Entscheidung - und kündigten an, auch nach Vöhringen zu fahren, um weiterhin Kleidung bei ihr zu kaufen.

