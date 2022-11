Neues und Bewährtes: Was Gäste auf dem Adventsmarkt 2022 erwartet

Zwei Jahre mussten die Vöhringer wegen Corona auf den Adventsmarkt verzichten. Dafür soll er heuer besonders schön werden - und auch etwas anders.

Worauf freut sich der Bürgermeister? "Glühwein trinken, dazu eine feurig-scharfe Wurst essen und in Gesprächen vorweihnachtliche Atmosphäre genießen", sagt Michael Neher im Hinblick auf den bevorstehenden Adventsmarkt in Vöhringen. Nach drei Jahren kann die Stadt diesen wieder ausrichten. "Wir haben die Zeit genutzt und ein neues Konzept entwickelt", sagt Neher. Das bewährte Programm bleibt bestehen, aber es gibt auch Neuerungen.

Eine davon ist die Länge des Marktes. Begann er früher bereits am Donnerstag, so startet er jetzt am Freitag. Das in den vergangenen Jahren recht weitläufige Gelände des Adventsmarktes wird verkleinert. Mittelpunkt ist das Vöhringer Rathaus. Man rückt ein wenig mehr zusammen, das garantiert eine heimelige Atmosphäre. So lautet also das Motto: "Klein, aber fein."

Weihnachtliche Melodien aus aller Welt erklingen im Kulturzentrum

20 Gruppen und Organisationen aus Vöhringen machen mit und haben vorher eine Vielzahl von kreativen Ideen eingebracht. Mit dabei sind Vereine, soziale Einrichtungen, Feuerwehr und Rotes Kreuz, Kindertagesstätten, das Jugendhaus und auch die Stadtbücherei. Die kleine Budenstadt steht auf dem Hettstedter Platz. Die Treppe und der Platz vor dem Rathaus sind die große Freilichtbühne. "Dem Rahmenprogramm wurde große Aufmerksamkeit gewidmet", betont Neher.

Schnee auf dem Adventsmarkt - diesen Glücksfall gab es vor einigen Jahren. Richtig romantisch war's. Foto: Ursula Katharina Balken

Am Freitag, 2. Dezember, wird der Bürgermeister den Adventsmarkt um 17 Uhr eröffnen. Die Schulband der Staatlichen Realschule übernimmt den musikalischen Part. Um 18 Uhr tritt die Stadtkapelle auf. Um 19 Uhr musizieren das Jugendorchester Wita und die Musikkapelle Illerberg-Thal. Um 21 Uhr schließt der Markt.

Es ist zur Tradition geworden, dass im Rahmen des Adventsmarktes auch ein kleines, aber feines Konzertprogramm im Wolfgang-Eychmüller-Haus geboten wird. So wird Neher am Freitag, 2. Dezember, bereits um 15 Uhr Kindern die Weihnachtsgeschichte erzählen. Musikalisch gestaltet wird die Lesung von Kindern und Jugendlichen der Musikschule Dreiklang. Im Anschluss, um 17.30 Uhr, stimmen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Musikschule unter dem Titel "Christmas around the world" weihnachtliche Melodien an. Karten dafür sind nur an der Abendkasse erhältlich, für die Veranstaltung am Nachmittag ist der Eintritt frei.

Die Stadtbücherei Vöhringen richtet ein Christkindl-Postamt ein

Am Samstag, 3. Dezember öffnet der Markt um 16 Uhr. Bis 18 Uhr finden parallel dazu in der Stadtbücherei im Josef-Cardijn-Haus Adventslesungen für Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren statt. Verschiedene vorweihnachtliche Geschichten werden von Bürgermeister Neher, Dekan Martin Straub und Pfarrer Jochen Teuffel vorgelesen. Es ist eine Aktion zum zehnten Geburtstag der Stadtbücherei Vöhringen. Zu diesem Anlass erwartet die Kinder auch ein kleines Geschenk. Gleichzeitig können sie ihre Briefe ans Christkind auf dem Christkindl-Postamt abgeben. Das Vöhringer Christkind und die Engel freuen sich auf viele Wunschzettel und Weihnachtsgrüße und schicken eine persönliche Antwort auf die Briefe. Die Wunschzettel können von Mittwoch, 30. November, in der Bücherei abgeholt werden.

Vor dem Rathaus sind am Samstag um 17 Uhr die Dancing Kids vom SSV Illerberg-Thal zu Gast, um 18 Uhr spielt die Stadtkapelle Vöhringen und um 19 Uhr treten die Weisenbläser aus Illerzell auf. Marktende ist um 21 Uhr.

Am Sonntag, 4. Dezember beginnt der Markt um 15 Uhr. Um 16 Uhr kommt der heilige Nikolaus mit Knecht Rupprecht zu Besuch, begleitet von den Mädchen und Buben aus der Kita Rappelkiste. Um 18 Uhr lassen die Sängerinnen und Sänger von "Wirrsing" ihre Stimmen erklingen, um 19 Uhr wird das Bläserquintett St. Michael erwartet.

Während der drei Markttage gibt es auch im Erdgeschoss des Kulturzentrums viel zu sehen. Große und kleine Besucherinnen und Besucher werden ihre Freude an der Eisenbahn der Modellbahnfreunde Vöhringen haben. Liebhaber bayerisch-schwäbischer Krippenbaukunst können die Darstellung von Christi Geburt in vielen Facetten bewundern. Nicht fehlen darf auch der Stall mit lebenden Tieren im Garten des Restaurants Colosseum, den Kinder immer gerne besuchen. Bürgermeister Neher hofft generell auf regen Besuch des Adventsmarkts: "Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit unserer Stadt Vöhringen", sagt er. (mit jsn)