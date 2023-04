Vöhringen

18:30 Uhr

Musical an der Uli-Wieland-Mittelschule: Ahabs Reise ins Ungewisse

Eine Szene aus der Probe für das Musical der Mittelschule: Ahab verhandelt mit der Bootsbauerin, denn der Kapitän will das größte Walfangboot, das sie bauen kann.

Plus Die Uli-Wieland-Mittelschule führt auch heuer wieder ein Musical auf. Unsere Redaktion durfte den Schülerinnen und Schülern bei einer Hauptprobe zusehen.

Von Mira Herold-Baer

Mit lautem Getrampel springt die Schiffsmannschaft auf die hell beleuchtete Bühne. "Könnt ihr auch etwas leiser laufen?", fragt die künstlerische Leiterin Hanna Pelikan und unterbricht damit die Probe. Noch läuft nicht alles perfekt, noch entschlüpft hin und wieder ein nervöser Lacher. Bis zur Premiere am Donnerstag, 27. April, werden diese Kleinigkeiten noch ausgebügelt. "Ahabs Reise" heißt das Musical, das an drei aufeinanderfolgenden Tagen in der Aula der Uli-Wieland-Mittelschule aufgeführt wird.

Die Leidenschaft der beteiligten Schülerinnen und Schüler war schon bei der ersten Hauptprobe spürbar: Von Anfang an reißen sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit. In der ersten Szene lernen wir den starrsinnigen Seemann Ahab kennen. Der Kapitän wird angetrieben von einem fragwürdigen Traum: Er möchte Moby Dick, den berüchtigten weißen Wal, töten. Also macht sich Ahab mit seiner Mannschaft auf die Suche.

