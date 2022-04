Musikalischer Abend in Vöhringen: Eine Reise ins Land des Austropop

Christian Auer und Armin Stocker sind reif für die Insel. Die Österreicher bereiten den Zuhörern im Vöhringer Kulturzentrum einen Abschied mit "vui Gfühl".

Nein, sie wollen nicht mehr, haben die Nase voll von der Informationsflut, wollen der Welle überbordender Werbekampagnen entgehen, haben eigentlich alles satt, was ihren Alltag bestimmt. Christian Auer und Armin Stocker sind zwei Musiker, die nur einen Ausweg sehen und zu dem Schluss kommen: „Mir san reif für die Insel.“ Laut dem Programm ist ihr Auftritt die letzte Vorstellung des Abonnements im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen. Ein Abschied, wie man ihn sich wünscht, vor allem mit „vui Gfühl“ - für Nicht-Österreicher: „mit viel Gefühl.“

„Austropop" ist eine speziell auf Österreich zugeschnittene Bezeichnung für Popmusik, mit ein bisschen Wehmut – eben mit vui Gfühl, mit Anleihen aus einem breiten Musikspektrum. Eine Melodienmixtur, die Ende der 60er-Jahre Anlauf zum Erfolg nahm, weil sie sich gut kommerziell verwerten ließ, einschließlich bekannter Songs von Falco, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Rainhard Fendrich oder Peter Cornelius, deren individuelle Interpretation mit ein bisserl Herz-Schmerz zum Erfolg dieses Genre beitrug. Armin Stocker und Christian Auer touren derzeit erfolgreich durch die Lande mit ihrem Programm, das eigentlich gar keins ist. Aber die Art, wie das Duo auf Neudeutsch gesagt „performt“, lässig, leger, so wie aus dem Augenblick heraus entstanden, macht das Publikum mobil, nicht zu vergessen die Band, die super drauf ist.

Am Anfang passt ein winziges, aber wichtiges Detail nicht

Allerdings lässt sich die Reise durch das Land mit den hohen Bergen und schönen Seen anfänglich etwas zäh an, der Funke will nicht so recht überspringen. Das liegt weder an der Musik, noch am Engagement der Sänger, der Band oder an der Auswahl der Songs. Es liegt an einem winzigen, aber wichtigen Detail: So eilt Christian Auer, Sänger und Pianist, in der Pause hinauf in den Regieraum, lässt von Haustechniker Norman Meier ein wenig am „Knöpferl“ drehen und der Sound stimmt. Nach der Pause entsteht ein anderes Klangbild. Es ist ja ohnehin in dem Haus ein Kunststück, es allen Zuhörerinnen und Zuhörern recht zu machen. Nach der kleinen Tonkorrektur jedenfalls liefen Sänger und Band zur Hochform auf und mit ihnen das Publikum.

So erklingen Songs wie „Schifoan“, „Es lebe der Sport“, gesungen bei Dosenbier und Schnitz’l, „Es lebe der Zentralfriedhof“, „Banküberfall“ und weitere Stücke, die gleichzeitig Power und Wiener Schmäh ausstrahlen, über den man sich oft lustig macht und ihm dabei doch so zugetan ist. Das sonst eher zurückhaltende Publikum lässt sich mitreißen, klatscht mit, singt mit, verlangt Zugaben und bekommt sie auch.

Der Abend ist ein Wiederhören mit Altbekanntem. Die Zuhörerinnen und Zuhörer lieben den Witz, die Lebensweisheiten und bewundern die Fähigkeit der Liedermacher, menschliche Eigenschaften in Songs zu gießen, die zum Teil schon zu Evergreens geworden sind. Aber so ganz abstreifen lässt sich der Alltag eben auch nicht. Da meldet sich das schlechte Gewissen darüber, sich so einfach davon gemacht zu haben. Doch gepriesen sei die Mobilfunktechnik, durch die die Partnerschaft wieder ins rechte Lot gerückt wird. Nachdem der letzte Akkord und der Unisono-Gesang des Publikums verklungen sind, öffnen sich die Türen, die Menschen verlassen mit lachenden Mienen den Saal und alle sind sich einig; „Grad schea war’s.“

