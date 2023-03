Nach dem Rekordhaushalt ist vor neuen Wünschen und Ungewissheiten

Plus Der Etat für 2023 in Vöhringen wurde einstimmig genehmigt. Die Fraktionen im Stadtrat machen deutlich, in welchen Bereichen sie weitere Investitionen wünschen.

Von den Ausschüssen bereits intensiv beraten und bestätigt, hat im letzten Schritt nun auch der Stadtrat Vöhringen dem Haushalt für 2023 sein Plazet erteilt. Das Votum erging einstimmig quer durch die Fraktionen und betrifft einen Planansatz, der mit einem Gesamtvolumen von fast 63 Millionen Euro einen neuen Rekord markiert. Da insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbe- und der Einkommenssteuer deutlich angestiegen waren, stehen unterm Strich in diesem Jahr fast 14 Millionen Euro im Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung. Damit lassen sich viele Wünsche erfüllen.

Zwar fehlte es nicht an der beinahe schon obligatorischen Mahnung, "Haushaltsdisziplin zu wahren" (Bürgermeister Michael Neher), denn es könnten ja auch wieder schlechtere Zeiten für die Stadt anbrechen. In den Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden aber klang an, dass es bei einem hohen Investitionstempo möglichst bleiben solle.

CSU wünscht sich in Vöhringen früheren Beginn der Beratungen

Markus Prestele ( CSU) verwies auf das Rekordvolumen, auf den Verzicht neuer Schulden und pickte sich einige anstehende Projekte heraus. 78 Mal habe seine Fraktion in den Vorgesprächen mit der Kämmerei nachgehakt, machte er deren inoffizielle Statistik publik. Er äußerte den Wunsch, die Beratungen künftig zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr anzusetzen.

Volker Barth ( SPD) sieht einen Mehrbedarf in seiner Stadt in den Bereichen Kinderbetreuung und Schulen heraufziehen. Der Diskussion zum Thema Wohnbau-Gesellschaft sehe er hoffnungsvoll entgegen, zumal seiner Einschätzung nach der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum weiter steigen werde. Kritik äußerte er an der lediglich "homöopathischen Umsetzung" des Radwegekonzepts. Den Kreistag forderte er auf, die Defizite der Krankenhäuser zu senken, damit die Kreisumlage "erträglich" bleiben könne.

Wohnungsmangel in Vöhringen könnte sozialen Sprengstoff bieten

Für Christian Lepple (Grüne) birgt der Wohnungsmangel "sozialen Sprengstoff". In Sachen "Klima und Umweltschutz" geschehe immer noch zu wenig. Die Situation drohe sich weiter zu verschlechtern, hier gelte es künftig mehr Mittel im Etat einzusetzen. Notwendig sei etwa die Forcierung der Ausstattung kommunaler Gebäude mit Photovoltaik. Durch zunehmende Dürrephasen könne auch das Thema "Bewässerung" an Relevanz gewinnen.

Sascha Frick (FWG) verwies auf Lieferengpässe, steigende Kosten für Energie und im Baubereich als Unwägbarkeiten, mit denen man weiterhin umgehen müsse. Der Stadt bescheinigte er eine "hohe Finanzkraft". Trotzdem müsse sie sich wieder mehr "auf ihre Kernaufgaben konzentrieren". Der Fraktionsvorsitzende monierte die vielen Haushaltsreste und leitete daraus die Forderung nach einer rascheren Umsetzung von Projekten ab. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien solle man sich nicht allein auf einen einzigen Energieträger konzentrieren, sondern die ganze Breite der Möglichkeiten einbeziehen.

Für einen Aha-Moment in der Sitzung sorgte Roland Bader (SPD) mit seiner Nachfrage zur mittelfristigen Finanzplanung, welche die Investitionen für die kommenden Jahre auflistet. Er finde dort einige Positionen nicht zu Projekten, die bereits beschlossen seien. Das Straßenausbauprogramm und die Neue Rathausmitte nannte er als Beispiele. "Die Planung sollte das doch eigentlich widerspiegeln", monierete der Stadtrat. Bürgermeister Neher beließ es bei der Bemerkung, dass "diese Nachfrage eigentlich in die Vorberatungen gehört hätte". Für mehr Klarheit konnte die Verwaltungsriege dann aber nicht sorgen.