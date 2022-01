Vöhringen

12:36 Uhr

Nach Rohrbruch: Fünf Haushalte in Vöhringen ohne Wasser

Von einem Wasserrohrbruch in der Vöhringer Straße "Am kurzen Bach" sind fünf Haushalte betroffen.

In der Straße "Am kurzen Bach" in Vöhringen kam es am Dienstag zu einem Wasserrohrbruch. Aktuell laufen die Reparaturarbeiten dort noch.

Nach einem Hauptleitungsrohrbruch am frühen Dienstagmorgen sind in Vöhringen fünf Haushalte betroffen. Das bestätigt Wassermeister Bernhard König. Aktuell laufen die Reparaturarbeiten, es werde noch gebaggert. Der Rohrbruch ereignete sich in der Straße "Am kurzen Bach". Auch die Vöhringer Feuerwehr war um 5 Uhr im Einsatz, hatte aber nicht viel zu tun, wie sie auf ihrer Website informiert. Alarmiert wurden die Helfer, weil die Straße überschwemmt war. Nachdem das Wasserwerk die entsprechende Leitung abgedreht hatte, konnte das Wasser abfließen. (fwo)

