Nach Unfallflucht: Polizei spürt 26-jährigen Unfallverursacher auf

Ein junger BMW-Fahrer nimmt einer 25-Jährigen nahe Vöhringen die Vorfahrt. Es kommt zum Auffahrunfall. Der Verursacher flüchtet, die Polizei stellt ihn.

Am vergangenen Montagvormittag sind eine 25-jährige sowie 58-jährige Frau mit ihren Autos auf der Kreisstraße NU 9 von Emershofen in Richtung Autobahn gefahren. An der Einmündung zur Alten Ziegelei nahm ein zunächst unbekannter BMW-Fahrer der 25-Jährigen die Vorfahrt. Die Frau konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Allerdings konnte die 58-jährige nachfolgende Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das teilt die Polizei mit.

BMW-Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Die 25-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher schaute sich nach dem Unfall nur kurz um und fuhr danach zügig in Richtung Kreisverkehr davon. Die Polizeibeamten identifizierten durch umfangreiche Ermittlungen schließlich einen 26-Jährigen als Unfallverursacher und Fahrer des BMW. Gegen ihn leiteten sie ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Die 25-jährige Frau begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro. (AZ)