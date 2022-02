Vöhringen

18:00 Uhr

Vorfall in McDonald's-Filiale: Wieso sich die Ermittlungen ziehen können

In einem Schnellimbiss in Vöhringen kam es kürzlich zu einem Zwischenfall, bei dem eine Mitarbeiterin verletzt wurde.

Plus Die Polizei versucht im Fall der verletzten Schnellimbiss-Mitarbeiterin aus Vöhringen, den Tatverdächtigen aufzuspüren - auch über die deutschen Grenzen hinweg.

Von Sabrina Karrer

Die Ermittlungen nach dem Vorfall im Vöhringer McDonald's-Restaurant gehen weiter. "Wir sind dran und wir bleiben dran", sagt Alexander Kurfürst von der Polizeiinspektion Illertissen. In der vergangenen Woche wurde in dem Schnellimbiss an der A7 eine Mitarbeiterin schwer verletzt, weil ein Kunde wegen der 2G-Kontrolle die Beherrschung verloren hat. Der Mann flüchtete danach mit seinem Begleiter in einem Auto mit slowakischem Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Fahrzeug nicht mehr in Deutschland befindet. Neue Erkenntnisse gibt es trotzdem.

