Nachfragebündelung für Glasfaserausbau geht in weitere Verlängerung

Plus Vöhringer Bürger bekommen noch mehr Bedenkzeit, um sich für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser zu entscheiden. Der Bürgermeister richtet einen Appell an sie.

Eigentlich war die Frist bereits abgelaufen: Bis zum Stichtag 10. März haben nicht so viele Haushalte in Vöhringen einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen, wie vom Unternehmen erhofft. Es hatte bekanntlich versprochen: Wenn sich 33 Prozent der Haushalte für den Anbieter entscheiden und sich kostenlos einen Hausanschluss dafür legen lassen wollen, kann der Glasfaserausbau im ganzen Stadtgebiet stattfinden. Laut Internetseite wurde lediglich ein Wert von 26 Prozent erreicht. Doch das Unternehmen buhlt weiter um die Gunst der Bürgerinnen und Bürger - und verweist auf Halbwahrheiten und falsche Annahmen, die im Umlauf sind.