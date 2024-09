Hermann Luib war in Vöhringen eine Institution, ein Mann mit manchmal rauer Schale, aber mit einem empfindsamen Herzen. Er war zielstrebig in seinem Denken, hielt an seinen Zielen fest, Gemeinschaft war für ihn Lebensphilosophie. Die bewies er in den vielen Jahren als Vorsitzender des Sportclub Vöhringen.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis