Vöhringen

17:30 Uhr

Neu eröffnetes Stadtmuseum ist ein "Schatzkäschtle"

Plus Viele Ehrenamtliche haben mitgeholfen, dass sich das Vöhringer Stadtmuseum nun in neuen Räumen präsentieren kann. Bei der Eröffnung war nicht nur der Landrat begeistert.

Von Ursula Katharina Balken

Einst war Vöhringen eine einfache Gemeinde und wurde in der Vergangenheit oft etwas herablassend nur "das Arbeiterdorf" genannt. Diese Zeiten sind längst vorbei. Heute präsentiert sich die Stadt selbstbewusst - mit wehenden Fahnen an den Ortseingängen, mit einem lebendigen kulturellen und sportlichen Leben und mit einem Stadtmuseum in bester Lage an der Ulmer Straße. Das feierte seine Wiedereröffnung mit einer überaus zahlreichen Besucherschar. Die zeigte sich von den Räumen so begeistert, dass schnell das Wort von einem "Schatzkäschtle" die Runde machte.

Die Vorsitzende des Stadt- und Industrievereins, Sieglinde Aigner, bekannte, ein echtes Vöhringer Gewächs zu sein, das sich schon immer für die Historie der Stadt interessiert habe. Dass so viele Gäste zur Neueröffnung, die mit Geigenmusik von Hans Dieter Richter und Ingo Englert begleitet wurde, erschienen waren, wertete Aigner als ein Bekenntnis zur Heimat. Doch bevor sie sich daran machte, über die Entstehung des Vereins für Stadt- und Industriegeschichte vor 15 Jahren zu berichten, rückte sie zunächst die Personen in den Fokus, denen das Museum überhaupt und seine jetzige Neueröffnung zu verdanken sei. "Edda und Walter Nothelfer waren Ideengeber, Zweiter Vorsitzender Herbert Walk und Friedrich Schrode schafften mit Helferinnen und Helfern einen Umzug - vom ersten Sitz des Museums in der Wielandstraße 5 hin zur Ulmer Straße. Und Hausbesitzer Christian Braig hat uns auch sehr geholfen."

