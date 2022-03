Vöhringen

Neu gegründete Frauen-Union will in Vöhringen Akzente setzen

Plus Die Frauenquote im Vöhringer Stadtrat könnte deutlich besser sein. Für Frauen, die sich in der Stadt politisch engagieren möchten, gibt es nun eine neue Gruppe.

Von Ursula Katharina Balken

In Vöhringen ist die Frauen-Union der CSU aus der Taufe gehoben worden - pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März. Die Gruppe mit acht Mitgliedern ist zwar noch klein, aber die Frauen haben vor, in der Stadt Akzente zu setzen und sich den Interessen der Frauen anzunehmen. Zur Vorsitzenden wurde im Restaurant Colosseum Christin Stepanski gewählt, gebürtige Rheinländerin mit kommunalpolitischen Erfahrungen, die sie hier nutzen will.

