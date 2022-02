Vöhringen/Neu-Ulm

Vöhringer Schulklasse testet Spiel von Neu-Ulmer Studierenden

Plus Studierende entwickeln ein Spiel, das eine Klasse des Illertal-Gymnasiums Vöhringen testet. So kommt es bei den Schülerinnen und Schülern an.

Von Laura Mielke

"In x Minuten um die Welt" – so heißt in Anlehnung an den berühmten Roman von Jules Verne das Geografiespiel, das Studierende der Hochschule Neu-Ulm in Kooperation mit dem Illertal-Gymnasium in Vöhringen entwickelt haben. Ein Semester lang Designen, Tüfteln und Ausprobieren findet nun einen Abschluss mit dem großen Praxistest: Wie kommt das Spiel bei den 25 Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse an?

